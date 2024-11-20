知名建商「連雲建設」去年推動危老重建「連雲玥恒」建案，因與部分地主發生糾紛，鬧上媒體版面，連雲建設指控整合人黃嫻靖、委任律師陳振瑋藉由「詐騙欺壓地主」等不實言論進行抗爭，向台北地院提起自訴，雖然，黃、陳等人辯稱並無不法，但合議庭審理後認為，黃、陳2人嚴重毀損連雲建設的名譽、信用，依妨害信用罪判處黃、陳2人各有期徒刑10月、7月，均得易科罰金。可上訴。

至於進行抗爭的7名地主，合議庭認為，部分人無相關法律專業背景，誤信黃嫻靖及陳振瑋所言論，沒有妨害信用、加重誹謗罪犯意，判決無罪。

連雲玥恒危老重建案位在台北市東區精華地段，曾獲得2023年國家卓越建設獎，當初遭地主抗爭時，成為社會關注焦點。

判決指出，連雲建設自2019年起在台北市忠孝東路3段整合18筆土地進行危老重建，去年3月推出「連雲玥恒」建案，整合人黃嫻靖為爭取更多整建利益，委任律師陳振瑋策畫在建案週邊以不實內容抗議，嚴重毁損連雲建設的商譽及信用。

雖然，黃、陳等人辯稱並無不法。但合議庭認為，連雲玥恒建案在選擇危老重建程序、容積獎勵、樓層數變更等三大方面，都是依據政府公告的法令辦理，也是建築師考量法規、結構等因素的專業判斷，且該建案因都市更新程序門檻較高，鑑於以往整合失敗，自始即依危老重建程序辦理，未違反法律或契約規定，沒有詐騙地主。

判決指出，都更及危老重建的相關法令修正均經政府公告，連雲建設不可能掩飾隱瞞；至於樓層數變更，連雲建設在地主說明會也確實向地主說明。黃嫻靖誣指連雲建設「詐欺欺壓地主」，顯屬不實；陳振瑋身為執業律師，未調查事實就配合散布不實言論，有誹謗及妨害信用的故意。

合議庭認定，黃、陳共謀策劃抗爭，讓少數地主誤信而參與；且2人犯後沒有悔意，也沒有賠償連雲建設，各判處黃、陳10月、7月徒刑，均得易科罰金。本案可上訴。

對此，連雲團隊強調不怕走最難的路，秉持初心推動危老都更，以更高規格與品質興建連雲玥恒，這就是連雲建設核心價值。