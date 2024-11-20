三三會理事長林伯豐(圖／吳靜君攝)

川普重回白宮，其政策核心政策為重振美國國內製造業，提高關稅減少貿易逆差，可能對台灣課徵10到20％關稅。三三會理事長林伯豐表示，美國可能要求台灣半導體企業將產能及研發轉移至美國，台灣高科技產業的領先優勢面臨挑戰。可能要求台灣買更多美國武器，將大幅增加我國財政壓力。

美國是台灣第二大出口市場、最大對外投資國，美國經貿政策不只牽動外銷，更攸關廠商投資布局，對台灣經濟更有重大影響。因此林伯豐建議，台灣企業未來無法避免的要到美國投資，並積極進行「台美避免雙重課稅協定」、「台美雙邊貿易協定」BTA的談判。

協助產業多元布局，推動台灣企業在海外建立更多生產基地，降低對任何一個單一市場，包含美國或大陸的依賴。擴大研發投入，加強在半導體及新興技術（如6G、AIoT、量子計算）研發，維持台灣高科技產業在技術上自主性以及領先優勢。

政府應考量台灣人民生命及財產安全，購買再多的軍火，台灣也得不到安全的保障，只有釋出善意，避免類似烏克蘭的戰爭，理性的選擇「唯有和平」。