為接軌國際淨零趨勢、建構永續宜居環境，金門縣政府長期致力於推動節能減碳，與中央合作「縣市共推住商節電行動」、「節電夥伴節能治理與推廣計畫」，同時積極投入資源協力推動在地節能工作。近日更首度受邀參與由韓國濟州特別自治道主辦之「第12屆世界地方政府環境網絡（ENCYNET）論壇」，與來自韓國濟州特別自治道、日本沖繩縣、國際永續組織ICLEI韓國與台灣（KCC）辦公室等代表交流，分享各島嶼城市的淨零永續成果。

縣府指出，ENCYNET論壇每年皆定期舉辦，旨在提供民眾與地方政府討論與交流平台，本屆共計吸引超過70位來自國際城市、非營利組織、企業、智庫等各領域代表以實體或線上形式與會，並針對相關議題進行熱烈討論。

論壇中，濟州代表分享在「2030濟州零碳島」架構下，風力發電、氫能應用、智慧電網等關鍵策略；沖繩代表著重介紹屋頂型太陽光電、電動車、推動低碳生活等氣候變遷調適及減緩措施。而金門縣府則由建設處副處長陳彥志代表，以「金門節能島 永續又美好」為題，分享「居家節能診斷服務」、「節能降溫輔導與補助」、「節能志工培力」等因地制宜的住商節電行動成果。

縣府表示，2021年金門縣經濟活動受COVID-19疫情影響，住宅用電量首度超過服務業，為因應此挑戰，特針對家庭辦理免費到府節能診斷服務，全縣民眾皆可預約報名。因應不同類型用戶，推出節能輔導與補助措施，其中針對公部門辦理清洗辦公廳舍空調設備；協助旅宿業改善隔熱、通風問題與汰換熱泵；同時鼓勵住家善用隔熱窗簾與玻璃隔熱膜，以減少空調用電。

針對在地特色產業，縣府也投注相關資源，協同專家進入案場執行設備輔導改善，支持產業邁向綠色轉型。此外，韓國濟州代表針對金門縣在「節能志工」培力制度及投入上給予高度肯定，顯示縣府在推動民眾參與節能工作上的成果有目共睹。

建設處長黃儒新表示，島嶼城市能資源有限，源頭減量是最好的節能減碳方式，但仍需搭配教育推廣，建立社會大眾正確用能觀念。為了達成更好的節能成效，公部門應帶頭示範，並透過公私協力偕同私部門齊心建構永續低碳生活，留給下一代宜居環境。

建設處也宣導，想要獲得更多節電資訊及節能新知，可至金門縣政府「住商節電專案辦公室」（金門縣金城鎮模範街1-1號2樓）詢問，或於週一至週五上班時間（08：00－12：00，13：30－17：30）撥打服務專線：082-321635，將有專人為您服務。更多節能、補助、活動及免費節能健診資訊請關注Facebook粉專「金門節能島．幸福又美好」。