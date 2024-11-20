基輔苦苦遊說好幾個月後，拜登前幾天才同意，讓烏克蘭動用「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）遠程飛彈，深入打擊俄境。

據兩位官員透露，美國總統拜登已首度批准提供烏克蘭反步兵地雷，這可能有助於減緩俄羅斯在東部推進的攻勢，特別是搭配美國提供的其他軍火一起使用時，而這是另一項重大政策轉變。

綜合外電20日報導，相關官員說，美國期望烏克蘭在自家境內使用這些地雷，不要拿來加強在俄境的攻勢，並保證會設法限制地雷對平民造成的風險。而基輔已承諾，不會在平民居住區使用。要求匿名的官員還說，美國在俄烏戰爭期間，一直向烏克蘭提供反坦克地雷，而增加反步兵地雷的目的在於延緩俄羅斯地面部隊推進。

官員說，美國的地雷與俄羅斯的不同，它們為「非持久性」，會在預設時間後失效。此外，這些地雷需要電池引爆，一旦電池耗盡就不會爆炸。在俄烏戰爭邁進第1000天之際，烏克蘭獲得拜登政府許可，周二以美國「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）遠程飛彈打擊俄羅斯境內。

而莫斯科說，烏克蘭使用「陸軍戰術導彈系統」，是西方想要升級衝突的明確信號。俄羅斯總統普丁周二降低了因應更廣泛傳統攻擊的核打擊門檻。而這是在克宮向西方發出好數月警告之後做出的。莫斯科先前說，要是華府允許烏克蘭動用美、英和法國提供的飛彈，深入打擊俄境，將視這些北約成員國直接捲入烏克蘭戰爭。

事實上，歷經基輔好個月遊說後，美國近日才終於點頭，決定讓烏克蘭動用「陸軍戰術導彈系統」攻擊俄羅斯，而短短幾天後，拜登政府又做出讓烏克蘭部署反步兵地雷的重大決定。

自俄烏爆發戰爭初期以來，美國一直向烏克蘭提供反坦克地雷，以削弱俄軍在裝甲車上的數量優勢。但在這之前，拜登政府因擔心可能造成持續危險，一直沒有提供烏克蘭反步兵地雷。長期以來，人權組織一直批評使用反步兵地雷，因為它們可能會不分青紅皂白地導致人員傷亡，並可能在衝突結束多年後，仍具殺傷力。

不過，自俄烏交戰之初，俄軍就部署了反步兵地雷和反坦克地雷。隨著俄軍推進烏克蘭，並建立自身防線，他們設立了雷區，以減緩烏克蘭的任何反擊攻勢。去年夏天，當烏軍反攻時，一名烏克蘭官員說，俄羅斯佈雷的密度到了「瘋狂」的地步。