日式老宅變身、靠近台北捷運忠孝新生站附近的「文房」，是台北市歷史建築，為了帶動更多人關注文化資產永續議題，「城東講堂」將於12月10日起每周二、四晚上7點到9點舉行，【文房的前世今生】 X 【從城東到國際的探索】，雙系列6門講堂，邀請大家啜飲咖啡、品嚐點心，一起跳躍在文房與城東的百年時空。

為了重新思考文房的歷史定位，也再次耙梳城東的沃土，光陰的長河流過時代標記，流淌出一片文化、藝術與產業歷史積澱的故事平原，特別舉行城東講堂，透過【文房的前世今生】 X 【從城東到國際的探索】雙系列6門講堂，讓大家找回文房初始的記憶與名字。

關於【文房的前世今生】，建於日本時代，是台北市歷史建築，過去僅以幸町日式宿舍之名登錄，然而經過調查研究，發現文房與眾不同的身世背景，重新定位歷史價值，也看見文化資產再利用的當代意義。

在【從城東到國際的探索】講堂，由於城東像一本故事書，在路街巷弄讀出百年城市發展、翻閱藝術巨擘的恢弘篇章，高大巍峨的產業遺址，對照同為近代化發展脈絡下的海外保存案例；這些故事，用說的給你聽。

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【文房的前世今生】https://reurl.cc/WA4n67

【從城東到國際的探索】https://reurl.cc/XZXz7M

#文房的前世今生

1. 【文房的前世—台灣拓殖株式會社】

● 12/10(二) 19:00 鍾淑敏（中研院臺灣史研究所所長）

台灣拓殖株式會社是什麼？文房的前世今生序章，中研院臺史所所長告訴你。

2.【文房解密：臺拓高階理事社宅的建築之密】

● 12/17(二) 19:00 張崑振（臺北科技大學建築系副教授）

文房建築身世的重重疑惑，張崑振老師一一解謎。

3.【從私密到公共-談住宅的文資保存及再利用(以幸町日式宿舍-文房為例)】

● 12/19(四) 19:00 許伯元（許伯元建築師事務所主持建築師）

7文房如何成為「文房」？傑出建築師許伯元帶你看見文資的當代精神與價值。

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#從城東到國際的探索

1.【生命的對話-蒲添生與陳澄波】

● 12/12(四) 19:00 蒲浩志（蒲添生雕塑紀念館館長）

蒲添生與陳澄波是臺灣藝術史上的巨擘，也是師生，更是一家人，感受他們用生命追索藝術的熱情。

2.【東三線城東建築的設計與轉變】

● 12/24(二) 19:00 李其霖（淡江大學歷史系教授兼系主任）

從清代城牆、東三線，如今他是中山南路，一起看見這條路沿線不凡的變化。

3.另一個視角下的北海道—近代化產業遺址

● 時間：12/26(四) 19:00 陳彥良(禾拓規劃設計顧問公司協理)

從北海道日本遺產的規劃，對照臺灣，我們可以有怎樣的做法？

※ 以上地點皆為文房(台北市中正區臨沂街27巷1號)

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