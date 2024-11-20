新北市55歲鍾姓男子16日與19名山友相約至宜蘭縣大同鄉古魯林道登山，17日途中疑似為了尋找隨身物品而脫隊，之後山友就找不到他；宜蘭縣寒溪村長與泰雅勇士們憑一包香菸、米酒及鐮刀，20日上午7時35分在山區瀑布附近尋獲，鍾男意識清楚、身體失溫，由縣府消防局搜救人員協助護送下山。

據了解，鍾男一行人共20人，16日上午6時30分從大同鄉寒溪村寒溪神社上山，17日在古魯林道行進途中，他告訴同伴要找尋手機後一度脫隊，沒多久就不見人影，最後一次看到鍾男的身影約在上午9時許，同行山友四處找尋，眼見天快黑了還找不到人，同行友人下午4時30分下山至寒溪農場後趕緊報警求助。

消防局17日深夜11時53分接獲報案，連續3天派出大批人力搜尋，古魯林道山區皆下間歇性大雨，氣溫偏低，且能見度不佳，增加搜救人員的困難度，同步啟用空拍機協尋。寒溪社區發展協會與泰雅狩獵協會20日上午6點半也加入搜救行列，由寒溪村長董經國與10餘位泰雅勇士，帶著香菸、米酒及鐮刀上山搜救。

董經國說，米酒是用來祭祀山神，他們走到超過3層樓高的瀑布區時，覺得越不起眼的地方越有可能找到，因那山溝很深、陡峭壁立，搜救人員也不好垂降下去，於是一行人慢慢下切，地毯式搜尋，鍾男有可能墜落山谷，身上物品眼鏡、外套、一隻鞋等都灑落各處，董經國堅信「不管任何死角都要找到失聯者」。

董經國描述，抵達河床後越過大石頭一探，鍾男就躺在那兒，呼喊時，鍾瞬間睜開眼並呼出大口氣，他才鬆了一口氣，趕緊用水給鍾慢慢喝、吃幾口麵包，勇士們身上的外套都脫掉蓋在他身上；董說，鍾男表示近視千度，眼鏡不見等於零視力，左胸肋骨疼痛、眼窩有些為瘀青、多處挫傷，讓搜救人員協助下山救治。

董經國表示，身為村長就是要守護部落，希望進出寒溪的人都能平安，雖然古魯林道是很多人會走的步道，也沒什麼困難度，但還是希望入山的人都要注意安全。董還謙虛說，自己是富邦悍將棒球隊選手董子恩的爸爸，希望大家多多支持職棒、支持他兒子。