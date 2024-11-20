聯合國氣候變遷大會COP29正在召開中，目前已經通過碳信用協議(carbon credit)。三三會理事長林伯豐表示，台灣作為全球的一份子，應對溫室氣體減量有所作為。再加上台灣是出口導向國家，也是國際上重要供應鏈，應同時進行減碳和能源轉型。

台灣仰賴化石燃料發電比例高達80％，政府勢必要重新檢討能源政策，將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電，例如小型核電SMR，以減少排放並提高能源效率。

碳費徵收應考量公平性，至少要針對在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並應併同檢討貨物稅。

政府徵收的碳費建議應分配至少80％給地方政府，以利地方政府進行環保減碳等建設。

審慎處理對化石燃料補貼，以及油水電價調整。國營排碳大戶台電和中油應積極降低排碳。

建議比照歐盟與英國，評估立法要求火力電廠、焚化爐等須準備裝設碳捕存設備，並積極研發焚化爐最佳碳捕捉技術。

推動智慧零碳綠色建築，明訂建築物需符合能效標準，鼓勵採用綠建材，例如綠色節能玻璃、再生綠綠建材等。