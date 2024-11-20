高雄市57歲林姓女子於今年8月6日凌晨2點到4點，連打9通電話到110，對著3名接聽電話的值勤員警辱罵，「沒帶頭腦來上班」、「你皮在癢」、「畜生」，更不停罵髒話，員警還屢次告誡她不聽，被依妨害公務起訴。

檢方調查，今年8月6日凌晨2時許，林女撥打110電話進線，新興警分局勤務指揮中心接到電話後，林女先說要陳情，警方詢問她報案內容後，林女先鬼打牆問「你有聽到嗎」，後續突然情緒失控，向員警稱「你沒帶頭腦來上班？」警方提醒林女，無故撥打報案電話，可依社會秩序維護法移送裁罰，但林女卻狠嗆對方「你很大膽，皮在癢」。

隔20分鐘，林女再次打報案電話，講沒幾句就飆髒話，或是辱罵員警「你真的是畜生」、「你聽得懂人話嗎？」，一共接連撥打9通，最後警方認定她無故佔線，改依刑法妨害公務罪嫌論處，將林女移送法辦。

高雄地檢署偵辦時，警方提供林女報案電話錄音檔，證實林女出言辱罵值勤員警，且經員警多次告誡後，仍繼續出言侮辱，已達妨害公務罪構成要件，20日偵結依法對她提起公訴，相較於社會秩序維護法可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，林女觸犯妨害公務罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，且留有前科，刑責來得更重。