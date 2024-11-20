大陸國家主席習近平15日會晤新加坡總理黃循財，外交部指「中方說法顯非事實」的新聞稿，被新加坡外交部官網打臉。外交部次長田中光今天強調，新加坡說的是「一中政策」，但中國大陸偷梁換柱改為「一中原則」，從這點看出，中國可能假訊息居多。遭國民黨立委黃仁痛批，外交部已經被直接打臉，還在硬拗。

習近平與黃循財在秘魯參加亞太經合會議（APEC），雙方進行場邊會晤，會後大陸發布新聞稿指出，新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守「一個中國」原則。

外交部對此發布新聞稿指出，經查證，新加坡政府並未表達此等言論，「中方說法顯非事實」。但新加坡外交部官網刊出的新聞稿也表示，黃循財提到，新加坡奉行明確和一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立。被外界認為是直接打臉我外交部。

田中光今天赴立法院外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備質詢。

黃仁指出，根據新加坡外交部網站，確實有新加坡奉行「一個中國」政策，反對台灣獨立的文字，但外交部之前卻反駁說有這樣的字眼，這是直接打臉我外交部。

田中光解釋，這兩個字很重要，新加坡一直講的是，「一個中國政策」（One China Policy），但中國卻稱新加坡說的是「一個中國原則」(One China Principle)」，「這是偷梁換柱、移花接木的手法」，從這點可以看出來，中國所發出來的訊息，可能假訊息居多。「One China Policy」跟「One China Principle」有很大的不同，但中國卻把話放進新加坡的嘴巴。

對此，黃仁痛批外交部「我們不要再硬拗」，新加坡外交部都已經直接打臉外交部了，田中光則說「我不認為？！」

民進黨立委林楚茵、沈伯洋表示，APEC期間「拜習會」並沒有提到賴清德，但中國卻利用官媒進行認知作戰，詢問外交部有無因應對策。

對此，田中光表示，這部分，國安單位已經作出澄清，中國的媒體經常會「加料」，他再度以「黃習會」為例，提醒各部會應該要特別警惕，也應成立因應假訊息的跨部會機制。