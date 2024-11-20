台南捷運推動中，首條捷運預計2026年動工、2031年通車；立法院財委會20日邀請財政、內政、經濟、教育等首長就「中央政府前瞻建設計畫第4期特別預算執行情況及成效」進行專題報告，民進黨立委郭國文表示，六都當中僅台南還沒有捷運通車，質疑前瞻建設計畫捷運僅占0.39％實在偏低；國發會副主委詹方冠表示，鼓勵壽險業資金投入都市捷運的興建。

台南捷運路線大致分為藍線、延伸線、深綠線等，藍線進度最快，延伸線預算759億元最多，深綠線現在是可行性評估中，預算還沒有著落，郭國文表示，兆元投資國家計畫已納入捷運、物流、碳排，前瞻推動都市捷運1至5期台南分到577億元，占比僅0.39％，呼籲兆元計畫應優先給深綠線，並質詢國發會對壽險資金投入捷運的態度，詹方冠則鼓勵壽險資金投入。

政府近年積極引導壽險資金投入公建，喊出「兆元投資國家發展方案」目標，國發會官員補充，壽險業投入公建最在意的是穩定收益、充分案源。