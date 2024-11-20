藝人余天近日上節目自曝2022年因直腸癌過世的二女兒余苑綺，生前就知道老公陳鑒（Gary）在外面有女人，引來網友討論。有人回憶起2019年余苑綺還在抗癌的時候，李亞萍就曾意有所指地激勵女兒要努力活下去，甚至不惜說重話：「妳要讓2個小孩叫別人媽媽嗎？」如今看來確實早知道陳鑒有紅粉知己。

余苑綺2014年被診斷出罹患直腸癌第三期，歷經12次化療後，病情一度控制下來；2017年她認愛小4歲的陳鑒，同年生下一女，2018年補辦婚宴，隔年再迎來二兒子，未料才在享受當二寶媽喜悅的余苑綺，產後還沒出院，就被檢查出癌症復發，甚至擴散到肝臟和肺臟，讓余天、李亞萍相當揪心。

李亞萍、余天一家都相當不捨余苑綺過世。（圖／翻攝自余苑綺 Chichi臉書）

當時李亞萍除了努力幫余苑綺食補「去惡露」，也會精神激勵二女兒要努力對抗病魔，當時媒體報導，李亞萍見女兒有時躲在棉被偷哭，便用「激將法」鼓勵余苑綺要為母則強，努力恢復健康，更問：「妳要讓2個小孩叫別人媽媽嗎？」余苑綺當時則秒回：「我不要！」

余苑綺和陳鑒育有1女1子。（圖／翻攝自余苑綺 Chichi臉書）

未料最後余苑綺仍不敵病魔在兩年前病逝，享年39歲，余天最近上《話時代人物》，透露余苑綺生前就透露老公在外有女人，有時徹夜未歸，稱是去按摩，余苑綺辭世前還幫陳鑒說話，希望爸媽不要為難、也不要怪陳鑒。余天也分享，余苑綺過世後，全家人都有夢到她，余天悲從中來說：「我夢到她（余苑綺）哭，我夢到她說『爸爸，我很不甘願』，我問她為什麼不甘願，她說『爸爸，我就是不甘願』。」讓他想到也忍不住心碎噴淚。