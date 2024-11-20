24節氣中的小雪周五（22日）報到，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，小雪這半個月，虎、蛇、羊、豬4生肖要特別注意健康，忌吃濕熱食物，一般起居調養切記「養藏」陽氣，適當早睡但不宜太早起，穿著則要戴上帽子，注意防寒、保護陽氣。

楊登嵙表示，今年小雪節氣將於11月22日03點57分節氣來到，古籍提到「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，這就是說，到小雪節氣因為天氣寒冷，降水形式由雨變為雪，但此時由於「地寒未甚」故雪下的次數少，雪量還不大，所以稱為「小雪」。

楊登嵙指出，節氣交替時宜多注意身體保養， 在「小雪」這半個月期間，虎、蛇、羊、豬4生肖尤其要注意，容易小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，再者，也容易過度勞累而引起神經緊張、失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。

至於小雪的開運、養生及禁忌，楊登嵙建議善用食、衣、住、行、育、樂6大法，確實做到即可趨吉避凶，平安度過此節氣。

▌食的開運大法

1、冬季寒冷，人們喜歡吃溫熱的食物以抵禦嚴寒，比如，北方冬季愛吃羊肉，南方冬季愛吃甲魚，都屬於溫補食物，但並不是熱性食物都適合在小雪季節食用，對正常人來說，小雪節氣飲食應當遵循「秋冬養陰」，「無擾乎陽」的原則，既不宜生冷，也不宜燥熱，最好食用滋陰潛陽，熱量較高的膳食，具體地說，這個季節宜吃溫補性食物和益腎食品。而腰背寒涼者腎陽虛，四肢寒涼者為肝陽虛，而肝腎陽虛且血不熱不稠者，可適當吃溫補食物。

2、冬進補是民間固有觀念，事實上小雪之後的飲食需要區分寒熱，臉紅血熱及臉絳色、血粘稠的人不宜吃溫補食物；血熱的人應吃偏涼性食物，血粘稠的人應吃平性食物。涼性食物應熱吃，如白菜、蘿蔔不宜生吃，可熟吃。

3、冬季是一個收斂的季節，所有生發食物最好少吃，尤其是辛辣，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水。不過，冬季適當吃酸性食物卻很有益處，可預防心血管病的發生，同時還可美容養顏，酸性食物包含了大量的維生素C，比如蘋果或橘子，還可幫助人體提高免疫力和抵抗力。

4、老年人不宜吃太多厚味食物，但可增加優質蛋白的比重，比如雞蛋、豆腐或者各種海產品等，不僅便於消化，而且富含必需胺基酸，營養價值較高，也可以增強抵抗力。

▌衣的開運大法

多穿衣服來禦寒，注意保暖是必不可少的，氣候變寒冷會影響心腦血管，造成血壓波動等，中醫認為「頭為諸陽之會」，即頭部是所有陽經匯聚的地方，不可受風寒，所以一定要戴帽子，注意防寒、保護陽氣。

▌住的開運大法

天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但是這個節氣，其實不能緊閉門窗。在冬季，人們往往最關心室內的溫度，而忽略了室內的通風和濕度，房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病，如果門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長。

▌行的開運大法

起居調養切記「養藏」陽氣，人們要適當早睡，同時也不易起得太早，尤其老年人時間允許的話，最好等太陽升起、陽氣生發時再起床，以保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積。對於有晨練習慣的老年人來說，這段時間裡，最好將鍛鍊安排在日出後或者午後，而不是越早越好。

▌育的開運大法

1、常曬太陽能助發人體陽氣，特別是在冬季大自然處於「陰盛陽衰」狀態，而人應乎自然也不例外，冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。

2、適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力，要預防感冒就要走向大自然，積極運動，強健體質，由於這一階段室內外溫差較大，到戶外活動要提前做好熱身運動。

▌樂的開運大法

由於夜間時間越來越長，白天時間越來越短，人們對於黑夜的感受也越來越明顯，因此在這個時節，非常容易引起心理上的感傷，從而導致心情抑鬱症狀發生，要保持愉悅心態，可以經常參加一些戶外活動以增強體質，多曬太陽，多聽音樂，學會調養自己，別再宅在家做憂鬱男女！

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