Russ was called for a tech after a stare down 👀 pic.twitter.com/vpnl64qCL2 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2024

金塊後衛「大三元製造機」韋斯布魯克（Russell Westbrook）20日對灰熊之戰達成生涯偉業，成為史上首位締造200個大三元的球員，他已在2021年超越了羅伯生（Oscar Robertson）的181次紀錄。韋斯布魯克此戰替補上陣貢獻12分10籃板14助攻，助隊以122比110戰勝灰熊。

當晚除了大三元，「忍者龜」韋斯布魯克還留下一個有趣鏡頭，他在第3節末段持球遭到灰熊前鋒阿達瑪（Santi Aldama）看管，韋斯布魯克直接走左路硬切成功。得分之後韋斯布魯克回頭瞪了阿達瑪一眼，正要回防時就被裁判哨音攔住，技術犯規！韋斯布魯克上前喊冤，原來是裁判不喜歡他的眼神過於挑釁。

灰熊肯納德（Luke Kennard）罰進這分不義之財。美媒和球迷都批評這個吹判實在離譜，簡直是找碴，「NBA軟到這個地步？下次你呼吸太大力也要吞Ｔ了。」如果是出於保護球員也沒必要，他們是職業球員又不是小學生。

不過韋斯布魯克的大三元紀錄也有後人在追趕，隊友「小丑」約基奇（Nikola Jokic）累積136次，看起來要達到200次不會很難。獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）累積77次而且才25歲，未來也很有希望超車。