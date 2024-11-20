大陸電影配額抽籤於20日上午進行，爭取明年度唯10部陸片在台上映機會，而由男神彭于晏主演的最新電影《狗陣》，因榮獲今年坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，確認可直接跳過陸片配額抽籤在台上映，定檔大年初一，有望成為2025年首部在台上映的大陸電影。

《狗陣》是大陸導演管虎的新作，劇情講述北京奧運開幕前夕，剛出獄的彭于晏 與1隻流浪狗相遇、踏上1場心靈救贖之旅的故事。見彭于晏頂著俐落光頭，沉默寡言、壓抑堅定，造型及演出均極具顛覆性，連權威影媒《銀幕》都稱讚「彭于晏令人印象深刻」，除獲坎城影展大獎，片中狗明星「小辛」也獲狗狗金棕櫚獎評審團大獎。

彭于晏在《狗陣》頂著俐落光頭造型亮相。（海鵬提供）

其實彭于晏接到《狗陣》劇本時，已將近兩年沒拍戲，疫情讓他改變人生觀，此時正好遇見管虎邀請，他馬上接演，更坦言：「沒有理由拒絕！」1人1狗的演出，搭配片中荒涼浩瀚的壯闊景緻，征服各大國際影展，接連入選墨爾本、愛丁堡、東京、紅海等各大國際影展。

今年陸片配額申請抽籤結果，中籤的電影有《來福大酒店》、《我才不要和你做朋友呢》、《獨自上場》、《深海》、《默殺》、《長安三萬里》、《笑傲江湖》、《尋龍訣：覓蹤》、《獵金˙遊戲》、《尋她》。可惜的是，今年入圍金馬的《一部未完成的電影》、《漂亮朋友》均未選中，只能靠在金馬獎奪得大獎才能在台上映。