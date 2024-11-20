周三鋼鐵族群開高走低，中鴻(2014)、春雨(2012)、大成鋼(2027)、豐達科(3004)等漲幅超過1%，表現居前。

世界鋼鐵協會WSA對全球鋼鐵需求成長預測，在經歷三年的下滑後，2025年全球的鋼鐵需求可望落底回升。未來10年鋼鐵需求來源，預估美國的基礎建設，以及中國供應鏈外移帶動的設廠需求，印度、印尼、越南等國家也相繼推動基建，均可望帶動鋼鐵需求增加。

中國需求下滑一直是影響全球鋼鐵市場的主因，中國市場需求龐大牽動鋼鐵動向，但近年其內需冰凍，更低價向外傾銷，擾亂鋼鐵市況，但全球其他市場的成長已逐漸彌補其負面影響，2025年有機會成為逆轉的一年。

東協鋼鐵需求可望回升，印度鋼鐵需求也維持高成長。東協是中國製造業外移的主要受惠地區之一，2022~2023年因基期拉高等因素使鋼鐵需求量下滑，但今明兩年預期都將恢復成長。而印度的鋼鐵消費量除2020年受疫情影響外，近十年皆持續成長，印度持續投入資金充實基礎建設，製造業的增加可讓印度未來鋼鐵需求持續成長。

美國也為鋼鐵需求大國，11月美國大選底定，川普二十條承諾提升鋼鐵需求，預期在美國總統川普將實行關稅政策及美國進入降息循環雙重因素，提高美國本土的鋼鐵需求量。美國聯準會降息的預期上升，美國的通膨下降，隨著美國利率降低，加上停止外包，有助於不動產、設備投資等項目成長，美國製造業2025年可望反轉，進而推升美國鋼鐵需求。

烏克蘭首朝俄國發射美國製長程飛彈，俄美爭端恐加劇，烏俄停戰再添變數，不過川普選前不斷表示將儘快結束俄烏戰爭，預期很快將與普丁、澤倫斯基進行通話，協調俄烏戰爭的解決方案。設想兩國停戰後的基礎建設題材也對鋼鐵市況有利，根據世界銀行(WorldBank)、歐洲聯盟(EU)、聯合國(UN)與烏克蘭政府的聯合評估結果，烏克蘭需要將近5000億美元才夠支付遭俄羅斯入侵的重建費用，估算烏克蘭重建將提升全球的鋼鐵需求每年增加0.6~0.7個百分點。

中國市場方面，今年市場緊盯減產、刺激政策，今年11月初中國舉辦人民代表大會，市場原期待十兆人民幣的經濟刺激計畫並未推出，使當日鐵礦砂價格下跌，但在國際環境不利的現況下，中國仍有刺激經濟的壓力，預期將在12月的中央經濟工作會議討論新一波刺激政策，市場評估未來中國仍會不斷推出刺激政策，尤其房地產為重中之重。

中國的粗鋼產量持續下滑，2024年的粗鋼產出量可能回到2019年的水準，中國生產量的減少是造成原料價格偏弱的主因。鐵礦砂價格已經歷三年的下跌，雖仍略高於疫情前，但受通膨影響預期目前價格已接近谷底，在2025年隨需求回升，預期將有對應的上漲。

中鋼12月盤價持續上調，中鋼認為，今年前三季鋼鐵銷售辛苦，第四季傳統旺季，量能上升有望。展望明年，原料上漲、減碳趨勢，對鋼價上揚力道有撐。