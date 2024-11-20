罷免基隆市長謝國樑案在10月13日遭否決，國民黨今召開記者會，出示在基隆罷免案後黑道恐嚇的影片，並由當事人現身說明，凸顯民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」的現況，要求賴清德總統應該出面管一管，同時呼籲盡速修正《選罷法》，避免浪費社會的資源，並放下社會的仇恨。

國民黨記者會公布當事人提供的現場畫面顯示，有黑色小客車與白色小客車駛入停車場，並拍到疑似刀械的物品被疑似黑道成員拿在手上，當事人發現了情況不太對勁，馬上回到車內，但這兩輛小客車持續在旁邊繞行，兩名客車上成員隨即手持器械下車，並一路潛伏至當事人車輛後方，等待當事人下車。

當初積極參與反罷樑的國民黨前基隆市議員候選人紀文荃表示，11月2月當天返回母親住處停車場時，有歹徒一車3人等待他下車時，手持器械駕車擋住停車場出入口，想要將他擄走，當他返回車內後，歹徒下車到他車旁，用盡各種言語想誘騙他下車來實施暴行。

紀文荃指出，歹徒甚至提到綠色的女性政治人物花了20到25萬的價碼要來處理他，那到底是哪位綠色女性政治人物？又或者是誰為了她出頭想要買兇擄人？他強調，謝國樑罷免案投票前夕，因在臉書上質疑民進黨籍議員後就開始不斷地收到很多恐嚇留言及訊息，原本以為單純是民進黨側翼的政治攻防，卻在10月10日開始有不明人士騷擾他曾經的住處。

紀文荃的母親哭訴，以為老百姓選出來的民意代表會保護百姓，但他們有錢有權，「卻花錢找黑道處理我們，我們很害怕」，她看到他們把武器放在水溝，真的很害怕，小朋友每天上學、放學、補習，我們很擔心小朋友的安全，每天都睡不著，晚上都做惡夢。「我們不過是一個小小的老百姓。他們真的太可怕了。」

國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」。柳采葳表示，罷免對於民進黨來說，就是政治操作的工具而已；霸凌對民進黨來說，更只是對付政敵的方式，「民進黨打不過你，就直接讓你消失」，民進黨現在就是全台灣的黑道老大，民進黨帶領霸凌，在中央利用他們的權勢，來霸凌、恐嚇全台灣人民。

國民黨智庫副執行長凌濤強調，綠色的權貴正在集體霸凌善良的台灣人，民進黨秘書長林右昌的愛將海科館館長陳素芬霸凌海科館員工，差點走上絕路；基隆民進黨的民意代表輸不起，竟然在罷免結束後，還唆使黑道要欺負善良的基隆人。

凌濤也提到，此外，在勞動部中，陳菊愛將許銘春前部長眼皮底下，北分署前分署長謝宜容長期霸凌基層公務員，導致81個人降調離職，承受不了的基層公務員被霸凌走上絕路，而輕生而倖存下來的善良市民要發不自殺聲明。