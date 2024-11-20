美國自由亞洲電台20日報導，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）在華盛頓智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）19日舉辦的研討會上表示，2024年是他職業生涯中目睹解放軍軍演次數最多的一年。

帕帕羅說，我們看到解放軍兩次展現軍事力量的行動，分別是針對520台灣的總統就職典禮，以及台灣的雙十國慶，這是我們看過最大規模的演習，這也顯示解放軍現代化和聯合演習能力正處於上升軌道，並不斷加強和提升其軍事能力。

針對解放軍宣布在2027年實現建軍一百年奮鬥目標，是否等同解放軍攻台時間表的問題，帕帕羅指出，解放軍的2027年目標旨在完善其攻台作戰能力，但這並不意味解放軍會採取具體行動。解放軍是否會做出攻台決定，仍取決於以下三種情境：台灣宣布獨立、外部勢力干預台灣事務，或判斷已無其他方式能夠實現兩岸統一。

帕帕羅表示，無論中國對台灣採取封鎖至全面進攻等不同程度的威脅，美軍都已依據《台灣關係法》進行了相對應的準備，足以應對所有的情況。

帕帕羅說：「我認為，解放軍跨海峽入侵台灣將是極其困難的，美國在這一方面存在一些優勢，我也有信心我們可以打破中國的海上封鎖。儘管沖繩的嘉手納空軍基地離台灣有些距離，但日本還有其他距離台灣更近的島嶼可供美軍部署。美軍在海域和空域的運作能力使我們能夠應對解放軍的火箭軍、空軍和海軍。」

針對川普提名的準國防部長人選，帕帕羅談到，美軍有信心在美國政府輪替期間繼續維持印太地區的和平與穩定，這一目標是美軍印太司令部長期以來的重要任務。同時，帕帕羅也表示有信心在川普上任後，美中之間能夠繼續保持溝通管道。