美超微（Super Micro Computer）宣布找到新會計業者，並且提交一份延遲申報計畫，下市危機暫時解除，激勵週二股價大漲31%，但《巴倫周刊》撰文示警，美超微尚未脫離困境，還有以下3大難關。

報導指出，美超微週一發布聲明表示，已聘請BDO USA當作獨立會計業者，並向納斯達克提交延期計劃，以便重新遵守納斯達克的上市要求，藉此安撫投資者。

但美國知名投資銀行韋德布希（Wedbush Securities）馬特布萊森示警，美超微即使聘請了新會計業者，公司仍然面臨利潤率惡化、賣空者攻擊，以及多次錯過申報等挑戰。

美超微搭上這波AI狂潮，因與輝達合作一度是炙手可熱AI夯股，但在今年8月遭到知名做空機構興登堡(Hindenburg Research)以「存在會計操縱問題」為由放空，之後美超微宣布延後提交年報，會計師事務所安永於10月突然辭職，不願為其背書，使財報一度難產。