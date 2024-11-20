馬斯克露他無法成為美國總統的原因。（影片來源／The Economic Times Youtube）

馬斯克前陣子被問到，會不會想要參加2028年的美國總統大選。不過，他坦言，自己出生在南非，而不是美國，因此沒有參選資格，而且志不在此。

《經濟時報》報導，馬斯克在10月的一次活動中，明確表示，自己無法競選總統，「我祖父是美國人，但我出生在南非，所以我不能選總統」。馬斯克強調，自己對總統一職不感興趣，「我其實不想當總統。我想製造火箭和汽車」。他的重點仍會放在開發先進技術上，特別是在太空探索和電動車方面，「我相信，我們希望成為一個致力於航太探索的文明，這就是我關注的焦點」。他補充說，「我喜歡創造人們認為有用的技術」。

儘管馬斯克無意選總統，他在政界的影響力卻有增無減，這很大程度上是由於他身體力行，支持川普。在川普當選後，馬斯克也受邀與馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共掌新成立的政府效率部。

馬斯克還在社群平台透露了政府效率部預計執行的任務，他說：「政府效率部的所有行動都將上網公開，以達到最大的透明度。要是公眾認為，我們削減了重要項目，或沒有刪減浪費的開支，那請隨時告訴我們！我們還會設立一個排行榜，列出最荒謬的納稅錢開銷項目，而這將會既傻眼，又充滿娛樂性。」