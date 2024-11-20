檢廉偵辦京華城案，查出前鼎越董事長朱亞虎居間行賄時任柯文哲市長辦公室主任李文宗，聲押禁見朱、李2人獲准。由於朱亞虎已坦認行賄，且延押將屆滿，台北地檢署今（20）日下午第七度提訊朱亞虎，繼續釐清案情。此外，廉政署上午約談1名證人及1名被告，稍晚不排除移送北檢複訊。

檢廉經三度傳喚朱亞虎調查後，朱終於坦承行賄，成為京華城案中首位坦承行賄的涉案人，是案情急轉直下的「破口」，因此檢方將視其供述重要性，不排除在結案前將朱轉為「汙點證人」，若朱在日後法院審理時能繼續坦承犯行，將依法請求法院減刑或從輕量刑。

至於李文宗部分，雖然他迄今否認收賄，也否認是「白手套」，將威京集團款項交付給柯文哲，甚至以政治獻金方式轉至民眾黨，儼然是柯文哲涉案的「防火牆」。因此檢廉近日提訊李文宗，希望盡速突破他的心防，進一步釐清柯文哲涉犯收賄罪的犯罪情節。

檢廉懷疑，李文宗除了在京華城案涉犯違背職務收賄罪，與柯文哲有犯意聯絡，行為分擔，2人為共同正犯，另外李文宗在柯文哲政治獻金案，2人也是背信罪共犯。目前李文宗至少涉犯違背職務收賄罪、偽造文書罪、背信罪3罪。