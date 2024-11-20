鴻準近期股價飆漲，15日觸及99.9元、創逾7年3個月高。不過，鴻海19日傍晚公告，旗下寶鑫國際投資為實現投資利益，以平均94.065元處分鴻準持股1萬4053張、套現13.21億元，處分利益2.03億元，消息引發市場疑慮，使鴻準今（20）日聞訊重摔跌停價84.5元。

鴻準2024年第三季合併營收202.25億元，季增達49.84％、年減9.46％，為近1年高，營業利益5.07億元，季增7.92％、年增0.2％，為近7季高。歸屬母公司稅後淨利9.69億元，季增12.11％、年減9.65％，每股盈餘0.69元，均為今年高點。

累計鴻準2024年前三季合併營收425.83億元、年減31.78％，營業利益9.91億元、年減14.03％，均為近18年同期低。歸屬母公司稅後淨利26.83億元、年減16.25％，每股盈餘1.9元，雙創近19年同期低。不過，毛利率8.18％創近5年同期高，營益率則回升至2.33％。

鴻準目前主要分為遊戲機、散熱模組、機殼、其他等4大產品線，公司19日應邀召開法說，揭示前三季遊戲機、散熱模組、電腦機殼、輕金屬、其他營收占比約70％、19.8％、6.7％、2.2％及1.4％，其中遊戲機下滑較多，散熱模組、輕金屬及其他則提升，機殼大致相當。

展望第四季，鴻準預期營收可望恢復「雙升」表現，主要受惠貢獻最大的遊戲機營收可望「雙升」帶動，散熱模組預期較第三季下滑、仍維持年成長，機殼估將「雙降」，其他則預期持平第三季、但較去年同期下滑。

鴻準在法說中首度證實確有參與母公司鴻海的液冷機櫃的開發，且目前已有送樣給客戶進行驗證，如順利通過認證，預計2025年下半年將對營運帶來不錯貢獻。散熱業務則聚焦關鍵零組件的開發，且受惠鴻海集團垂直整合優勢，將不會缺席相關商機。