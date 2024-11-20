民進黨前立委余天近日接受鄭弘儀訪問中自爆，有人曾說要給他華視董事長、但他比較想要公視，最後都沒有；也曾以為會去個「基金會」，但最後只給國策顧問。對此，媒體人張禹宣表示，余天真正想要卻沒拿到的位置是新北市長，而前陣子余曾想選新北市黨部主委，想幫同為正國會的黨秘書長林右昌但最後沒參選，現在只想爭一口氣，而余天在三重經營的組織要是瓦解，對於綠營在三重、甚至新北市長的選情都會有嚴重影響。

張禹宣昨在政論節目《57爆新聞》表示，民進黨真的欠余天很多，余天是戰將2008年來屢戰屢勝，只有一次列不分區沒有選上，最後還把三重選區交棒給李坤城，家產幾乎都投給民進黨，結果真心換絕情。

張禹宣也提到，余天幫總統賴清德分數時，稱賴是「很清流的人」；但最近賴清德最大的問題就是總統府秘書長潘孟安介紹呂政璋去接台灣金聯董座，也就是酬庸。他酸，余天講的「清流」是暗諷「賴清德的清、新潮流的流」，他自己是正國會甚麼都沒拿到。

對於余天說的「政治像笑面虎」，張禹宣認為，余天現在是會吵的孩子要糖吃，前總統蔡英文已經是過去式，現在講的就是民進黨當權派、也就是主席賴清德等人，表面都笑笑的、很禮貌，但談到實質的位置和利益就甚麼都沒有。

張禹宣也指出，余天前陣子一度想參選新北市黨部主委，這代表新北市長才是余天真正想要，但沒有得到的東西；而且此次將三重選區交棒給李坤城，余天並沒有去造勢，只說是對政治心寒，那要是這種情況持續下去，余天在地方的組織瓦解、策反，那三重的選情會很嚴重。

張禹宣也分析，余天是正國會，所以說要選新北市黨部主委就是要幫黨秘書長林右昌，但後來余也沒選、林右昌也沒戲，但也沒有跟蘇巧慧鬧翻，現在對余天來說，就是自己全部都讓了、但也甚麼都沒拿到。

張禹宣坦言，余天也不會背叛民進黨，只是覺得自己在三重做牛做馬，沒有功勞也有苦勞，至少要給一個服得下氣的位置，才不會有話講，要爭的只是一口氣，畢竟算是派系大哥，做這麼多卻甚麼都拿不到，在小弟前也沒面子。