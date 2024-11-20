球隊吉祥物帶給球迷歡樂

讓人熱血沸騰的職業運動賽事，除了場上全力拚搏的明星選手，場邊吶喊應援的啦啦隊員，傳遞滿滿正能量的球隊吉祥物，也是不可或缺一環。身為職業球隊整體形象門面之一，他們能夠在賽場上帶給觀眾歡樂，走入觀眾席和球迷近距離互動，還會進行活力十足的娛樂表演，賽場外更能透過參與商演、公益活動、國內外交流，提升球隊品牌價值。目前台灣職業球隊擁有許多各具特色的吉祥物，在球團用心塑造之下，有些吉祥物甚至人氣爆棚，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近一年台灣職棒、職籃球隊人氣吉祥物TOP 5，一起瞭解他們為何受到歡迎吧！

No.5 猿氣小子｜樂天桃猿

擁有一身酒紅色皮膚、水汪汪大眼和咧嘴笑容的猿氣小子，是日本樂天集團接手桃猿隊之後，以Lamigo時代猿氣小子為基礎，改造成樂天桃猿2.0版的Q萌吉祥物。有別舊版高瘦型身材，新版是一隻下盤厚實、挺著小腹和捲曲尾巴的可愛猴子，儘管背後多出尾巴無法輕易坐下，身材矮胖的他仍然能和其他吉祥物一樣「舞力全開」，猿氣小子不只受到小朋友們喜愛，人畜無害的無邪笑容也特別容易吸引女生目光，讓他成為桃園球場人氣角色。

可愛呆萌的猿氣小子，近2年因為和啦啦隊女孩互動，不時「抱緊處理」引起現場球迷騷動，逐漸產生出「色猴子」有趣人設，更加增添他的網路討論度。猿氣小子近一年話題高峰出現在今年7月中職明星賽後，他和多位女孩抱抱的互動片段陸續被PO上網路，尤其對台鋼雄鷹人氣啦啦隊成員一粒「1秒公主抱」，後續被各隊女孩和吉祥物圍毆的過程製造最多效果，不少人見狀直呼，「不愧是抱粒猿」、「為什麼猿氣可以」、「猿氣必須死」。

No.4 威弟｜味全龍

2020年跟隨味全龍重返中職戰場一起誕生的威弟，是擁有一對金黃色龍角和龍鬚，頭戴打擊頭盔的高大可愛吉祥物，他的名字由網友票選而來，球團指出「威」除了與隊名開頭「味」相似，還是集團創辦人魏應充姓氏「魏」的諧音，「弟」則傳達出全隊由年輕小將組成，帶有滿滿活力與朝氣。擁有熱愛棒球的吃貨這個人設，威弟穿上球衣藏不住圓滾滾的肚子，讓不少人忍不住想要捏捏他的小腹肉。

味全球團相當看重威弟圈粉小球迷的影響力，不只推出多款擁有他元素的造型商品，今年還以「威弟小夥伴」推出系列活動與吉祥物主題曲。除了在棒球場出沒，威弟和隊上另一支吉祥物猛哥，為了相挺同座城市的職籃球隊臺北戰神，今年多次踏入籃球場應援，跨界合作讓更多人認識他，同時加深味全龍在運動迷心中的品牌印象。

No.3 萊恩｜統一7-ELEVEn獅

提到中職最強吉祥物，統一7-ELEVEn獅隊萊恩相信會是不少球迷首選，獅隊球團2009年委託廣告公司日本電通，重新塑造外型與人設，還幫他找了一位吉祥物女友盈盈，自此頂著一頭鮮豔橘色棕毛的萊恩，逐漸成為台南棒球場超級明星。萊恩最厲害的能力就是擁有超乎常人的舞技，身形精壯靈活讓他執行後空翻十分輕鬆寫意，每到局間換場時段，不少球迷就會期待「舞王」又將帶來什麼精彩演出。

萊恩和盈盈是中職經營社群最認真的吉祥物搭檔，他們經常在TikTok發佈Cover舞蹈，去年拍攝〈科目三〉創下320萬觀看次數，今年〈星期五晚上〉也有70多萬次點擊。5月「16蹲」爆紅時，萊恩以此為基礎延伸，挑戰「16翻」與「64蹲」驚艷球迷，「這讓其他吉祥物怎麼活XD」、「萊恩那個架勢感覺可以直接跳到100蹲」、「好想知道萊恩是怎麼保養膝蓋的好羨慕」、「只有萊恩可以超越萊恩，太猛太帥了」，突破自我讓他衝出近一年聲量高峰。人氣超高的萊恩，今年還擔任獅隊凝聚在地商家向心力的親善大使，透過探店吸引更多粉絲加入獅子軍團。

No.2 小翔｜中信兄弟

接棒傑米成為中信兄弟第二代大象吉祥物的小翔，今年是他加入球隊第10個年頭，小翔那根俊俏挺拔的長長象鼻，成為全身最有記憶點的特徵，相較他眼神銳利帶有些微殺氣，內在靈魂其實非常調皮，特別喜歡捉弄人。小翔初嘗爆紅滋味是在疫情期間，中華職棒成為全世界唯一閉門開打職棒賽事，國外棒球迷透過轉播觀賽時，發現這隻名叫「Sean」的大象吉祥物，場邊花招特別多，圈到不少海外粉的小翔，因此獲得「國際翔」稱號。

小翔為抓住球迷目光，經常準備各式道具逗樂大家，酷愛整人的他更不時帶給同隊啦啦隊女孩驚嚇，讓「渣翔」名號跟著流傳開來。今年加入中信兄弟啦啦隊的韓國成員邊荷律，因為呆萌個性成為團寵，自然變成小翔鎖定目標，9月初他趁賽後頒獎典禮空檔，在「邊邊」聊天時溜到身後，隨後發出巨響讓她嚇得放聲大叫，爆笑影片吸引超過33萬人觀看，衝出一波聲量高峰，網友看完笑說，「好可愛，魂都嚇飛了」、「消響不可以欺負可愛的邊邊」、「渣翔準備下二軍，竟然嚇可愛的邊」。

No.1 TAKAO｜台鋼雄鷹

近一年討論度最高的中職球隊吉祥物，由誕生未滿一年的台鋼雄鷹TAKAO奪得！今年1月4日首度公開2D形象，名字取自高雄舊地名Takao、球衣背號07來自高雄電話區碼，兩個巧思傳遞雄鷹想要深耕在地的決心，獲得不少網友喊讚，同時期待實體化亮相那一天，讓他的網路聲量瞬間達到近一年最高峰。TAKAO在1月17日台鋼雄鷹「飛向一軍」記者會正式登場，全身金黃色往兩側炸開的羽毛，卻意外勾起網友食慾，直呼「長得好像炸物香雞排」。

TAKAO長得像炸物的話題，隨著球季開打變得更加受到關注，在球迷口耳相傳之下，最終達成TAKAO就是「雞柳條」的共識。面對網友一波歪樓，台鋼雄鷹啦啦隊韓國成員安芝儇幫忙正名，依舊換來「好的，雞柳條」、「沒有問題，雞柳條」、「會跳舞的雞柳條」、「雞柳條好吃」回響之後，球團開始行銷這個網路哏，再掀一波討論熱度。撇開長相很好吃，TAKAO也是一支擁有不凡舞技的吉祥物，加上會變魔術的能力，使他推出至今已是球隊亮點，堪稱吉祥物界竄紅新星。

《網路溫度計DailyView》

No.5 艾恩｜高雄鋼鐵人

以台灣黃牛為設計原型的艾恩，初看中文名字不容易聯想他與高雄鋼鐵人的關聯，其實艾恩是鋼鐵英文（IRON）諧音，牛象徵勤奮奉獻與不屈不撓的精神，也與球團想要傳達全隊擁有不服輸「鋼鐵意志」的理念吻合。擁有可愛簡潔的造型，讓他能夠輕鬆來回穿梭在球場各處和球迷互動，還能在中場休息時間，到場中央來一段Breaking炒熱現場氣氛。

艾恩近一年「高光時刻」是今年2月與球隊專屬啦啦隊人氣成員Dora合拍影片，羨煞一票網友狂喊，「這是當艾恩的福利嘛」、「再這樣子連吉祥物都要選秀了」、「請問有吉祥物的應徵方式嗎」、「艾恩必須死」、「艾恩要變牛肉湯了」。本季鋼鐵人第一個主場賽事要到12月才會舉辦，期待休息半年的艾恩再度活力回歸。

No.4 大員｜臺南台鋼獵鷹

本季加入PLG職籃聯盟，臺南台鋼獵鷹重新再出發，10月初正式宣布吉祥物大員加入應援陣容，球團表示他是台鋼雄鷹吉祥物TAKAO的雙胞胎弟弟，名字源自台南舊地名TAYOUAN，球衣背號是台南區碼06，同樣代表扎根府城的理念。由於兩隻吉祥物外貌幾乎一致，唯獨大員瞳孔呈現磚紅色象徵台南古韻，與TAKAO綠色瞳孔有明顯差異，讓網友直言根本是「色違TAKAO」，「明明就辣味雞柳條，你不要騙我」、「好的，辣味雞柳條」、「辣味和海苔口味」。大員球場正式亮相日期為11月底，「雞柳條弟弟」究竟會是什麼樣的個性，頗受球迷們期待。

No.3 布浪尼｜高雄全家海神

擁有海藍色肌膚和一頭白色海浪秀髮，高雄全家海神吉祥物布浪尼是所有「神隊友」的最頂夥伴，他那波浪般的白髮給大家自在Wave的感覺，卻有球迷乍看之下，指出這團白色形體好像牙膏，意外引起廣大共鳴。對於不少人稱呼布浪尼牙膏，他曾在影片中重申「那是海浪」，但是海神球迷是一家人，若要叫他牙膏也沒關係，展現海一般的大肚量。

今年6月8日世界海洋日這天，球團特地發文為來自大海、當天度過3歲生日的布浪尼慶生，吸引不少球迷留言祝賀，更有人敲碗球團為人氣持續增高的他開設IG帳號，成為布浪尼近一年討論度最高時刻，「可愛的布朗尼生日快樂，真的很像牙膏哈哈」、「生日快樂最可愛的牙膏」、「牙膏人有考慮跟牙膏品牌聯名嗎」、「布朗尼，生日快樂。趕快開ig」、「求牙膏的ig」。

No.2 比爾｜臺北富邦勇士

外形神似電影《機器戰警》主角，帶有未來科技感的臺北富邦勇士吉祥物比爾，也是一位正義化身，球團曾揭露他擁有「籃球守護者」的身分，描述比爾是生活在籃球運動僅存於虛擬世界的未來時代青年，因為獲得爺爺發明能夠回到過去的裝備，來到現今這個世界守護籃球，確保這項運動不會在未來消失。

擁有守護籃球運動這項人設，比爾酷炫外表下藏著一顆大膽開嘲諷的心臟，今年4月初新北國王作客勇士主場，1位富邦球迷拿出諷刺國王球員接連惹出負面爭議事件的海報，比爾見狀跟球迷借來自己在場邊高舉，同一場比賽他還演出嘲諷國王球團專發IG限動吵架的情境劇，分別被媒體和現場大螢幕捕捉，公然開臭激起球迷討論，「雖然不是邦迷，但很喜歡比爾臭人環節」、「比爾真的很敢XD」、「國王最近惹出來的風波不要說沒幫助，對台籃還帶來了不少傷害」，為他衝出近一年聲量高峰。

No.1 瑞迪｜新竹御嵿攻城獅

從2021年「攻城獅吉祥物徵件大賽」脫穎而出的瑞迪，擁有一圈粉紫色鬃毛，象徵乘載著獅紫軍團結一致的求勝意志，球團透露取名「瑞迪」除了代表球員已經Ready，準備拿下勝利，還有期待吉祥物未來能帶領全隊「攻城掠地」的態度。攻城獅隊以工程師生活圈為主的新竹為根據地，瑞迪出生在6月6日工程師節，是球團獻給在地支持者的小彩蛋。

最討厭新竹縣體育館太安靜的瑞迪，總是活力十足在球場帶動球迷應援，自從同隊吉祥物紙箱UNCLE加入，多了可以一起尬舞的夥伴，他成功讓獅紫軍主場變得更加熱鬧。相當受到球迷喜愛的瑞迪，近一年聲量高峰包括見面會還有首度推出LINE貼圖的消息，可見其超高人氣帶來許多討論。聲量最高峰則是6月初攻城獅主場季後賽，瑞迪和紙箱UNCLE比賽中場表演，挑戰「16蹲」激勵士氣獲得許多掌聲，「今天的瑞迪真的沒有極限」、「超級厲害吉祥物，可愛炸了」、「真的最強吉祥物，老闆該加新了」，更有球迷表示如果有年度最佳吉祥物，一定非瑞迪莫屬。

《網路溫度計DailyView》

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月16日至2024年11月14日。

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