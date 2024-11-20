據俄羅斯緊急部的研究所表示，「KUB-M」掩體可以可以提供48小時的防護，能抵禦上述核災害，以及其它自然和人為災害。其列出的保護清單包括：傳統武器的爆炸和彈碎片；建築物碎片墜落；危險化學品和火災。

「KUB-M」看起來像是一個加強的貨櫃，由兩個模組組成，包括 一個可容納54人的空間和一個技術區。該研究所表示，如果有需要，可以增加更多模組。

該研究所沒有提到最近的核危機，僅表示，這是一個多功能結構，可以保護人們免於各種威脅，包括自然災害和人為事故。防護體可以用卡車運送，並連接到供水系統，還可以部署在俄羅斯北部的偏遠的永凍土。

此外美國總統拜登(Joe Biden)已經批准向烏克蘭提供殺傷性地雷，以減緩俄羅斯在烏東地區的進展，特別是該地雷與美國其它武器一起使用時。

一名美國官員說，美國希望烏克蘭在自己的領土上使用這些地雷，而烏克蘭也承諾，不會在平民居住的地區使用它們。

該官員說，在之前俄烏戰場上，美國向烏克蘭提供了反坦克地雷，但殺傷性地雷的目的，主要是阻止俄羅斯地面部隊的前進。而美國地雷和俄羅斯不同，並非「持久性」地雷，而是在預設時間內會失去作用。它們需要電池來引爆，一旦電池耗盡，地雷就不會爆炸。