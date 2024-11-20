49歲蔡淑臻近年演技受到肯定，去年以《村裡來了個暴走女外科》獲得第58屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」。感情方面，她曾與李沛旭愛情長跑8年，最後卻分手，今(20日)媒體拍到她與身高185公分的帥氣小鮮肉牽手、合吃一根冰棒，當眾交換口水的行為，關係不言而喻，公司稍早也代替她認戀，並希望大家多給她一點空間。

根據《壹蘋新聞網》報導，本月13日直擊蔡淑臻疑有小鮮肉新男伴，兩人一起去買生活用品，接著又跟蔡淑臻的朋友一起用餐，看似該男子已經成功打入蔡淑臻的朋友圈。最後，蔡淑臻到便利商店買冰棒，先餵男伴吃一口，接著又拿回來自己繼續吃，氛圍充滿粉紅泡泡。

蔡淑臻所屬經紀公司伊林代為認戀。（圖／中時資料照）

對此，經紀公司伊林也代為回應，「兩人是正在交往中的朋友，目前還在磨合階段，因為還不是那麼穩定，所以拜託大家能多給淑臻一點空間。因男方不是圈內人，她擔心曝光後會影響男方的工作跟生活，非常保護這段關係。」

蔡淑臻、李沛旭2020年宣布分手。（圖／中時資料照）

蔡淑臻過去與李沛旭談姐弟戀，2020年初宣布分手，但未談主因，之後蔡淑臻受訪，自曝2016年身體健康亮紅燈，罹患肌筋膜炎嚴重影響生活，也讓她心情變低落無暇想其他的事，也沒空經營跟李沛旭的感情，蔡淑臻當時說，生活都在醫院、復健和家裡打轉，嘆氣說：「沒有多的力氣，能把自己顧好就很好了」，因此和李沛旭提議好聚好散。