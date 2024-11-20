台灣人喜歡到日本旅行，一名男子好奇日本有哪些地方，台灣人特別多？網友說，除了沖繩，東北和茨城台灣人也很多，台灣人多到的程度像還在台北，其中茨城因台灣觀光客爆多，讓當地的電視台還特別報導。

原PO前天（18日）於PTT指出，觀察台灣人特別喜歡去立山黑部、銀山溫泉、淺草雷門，好奇日本還有哪些地方，台灣人特別多？

貼文引起哈日族回應，一致認為除了沖繩，東北和茨城最多台灣觀光客，好像沒出國一樣，「茨城，當地的電視台還報導這個現象，主要是虎航有開航的關係」、「沖繩的台灣人多到讓人誤以為還在台北，去燒肉店用餐，整間店幾乎都是台灣人，店員才是外國人吧」、「東北吧！之前在八戶車站看到統計台灣人觀光人數遙遙領先啊」。

也有人說台灣人出國到日本，很喜歡去冷門地點踩點，遇到台灣人的機率也超級高，「山陽四國旅客少，但是台灣人比例超高」、「不是熱門景點，遇到台灣人的機率超高」。