基隆一名吳姓79歲老翁於18日騎機車行經基隆市中正區新豐街、和豐街口時摔車還被機車壓在地面上動彈不得。警方巡邏發現老翁已無呼吸心跳，趕緊為老翁施作CPR，成功救回老翁一命。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆一名吳姓79歲老翁於18日騎機車行經基隆市中正區新豐街、和豐街口時，不明原因突然自摔倒地，當場還被機車壓在地面上動彈不得。警方巡邏發現趕緊先將機車從吳翁身上移除，並立刻指揮交通疏導，避免二次事故。但警方查看吳翁時，卻發現他已經無呼吸心跳，當下通報119並透過線上指導方式為老翁施作CPR，成功讓老翁回復呼吸心跳，後續再由救護人員送往醫院搶救，順利保住一命，家屬也感激萬分。

基隆市警察局表示，轄下第二分局八斗子分駐所警員趙耀東、邱宜庭案發時巡邏經過該路段，發現吳翁摔車且被自己的機車壓在地上，趕緊向前協助，其中1員警到後方指揮交通，避免發生二次事故，另1名則趕緊撥打119向消防局求援。

但警員查看吳翁傷勢時，發現他已經無生命徵象，趕緊依照線上護理師指示，對傷者進行CPR搶救。

最後在警方的努力不懈下，老翁終於恢復意識，還大口喘氣並微弱地說出幾個字，後由消防人員協助老翁就醫。吳翁家屬得知情形後，也對於警方的即刻救援表示感激萬分。

警方呼籲，若遇有民眾跌倒受傷，請第一時間撥打110或119通報警消單位，或可於路倒民眾周圍放置明顯標誌，避免二次意外發生。