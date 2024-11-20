「先有雞還先有蛋」是千古之謎，瑞士日內瓦大學（University of Geneva）研究團隊分析一個名為「Chromosphaera perkinskii」的單細胞物種，發現它的細胞分裂方式與動物胚胎相似，可追溯到10億年前，遠早於第一批動物的出現，因此認為先有蛋的機率較高。該研究於本月6日刊登在科學期刊《自然》（Nature）中。

根據英國《每日郵報》報導，日內瓦大學的研究團隊2017年在夏威夷海洋沉積物中，發現一種名為「Chromosphaera perkinskii」的單細胞物種，分析後認為它出現在地球的時間可追溯到10億多年前，遠遠早於第一批動物的出現。

研究人員指出，這種古老的單細胞生物，細胞分裂方式與動物胚胎有驚人相似之處，研究負責人Omaya Dudin認為，這代表胚胎發育的過程，可能在第一批動物到地球上之前就已經存在，因此早在有雞之前，大自然就已經擁有創造雞蛋的遺傳工具。

這篇研究本月6日刊登在科學期刊《自然》，日內瓦大學生物化學系的實驗室技術員、研究作者Marine Olivetta表示，「這很有趣，最近才被發現的物種，讓我們能夠追溯到10億多年前。」