新北市每年照顧近800名安置兒少，為感謝第一線的照顧者與專業夥伴，新北市社會局今（20）日舉辦「兒少家外安置服務感恩會」，新北市長侯友宜出席向313位安置夥伴表達感謝。他說，每一位都是照亮兒少的超暖無名英雄，「因為有你們的愛，讓新北市充滿愛」。

侯友宜表示，看見最有愛心的夥伴齊聚一堂，相當感動，新北市首次舉辦「兒少家外安置服務感恩會」，希望好好感謝在照顧兒少路上的每一位第一線的夥伴。「新北愛小孩，點亮暖暖愛」，公部門要作為私部門最大的後盾，一起為更多失依的孩子提供溫暖友善的成長環境，正向力量向前行，讓社會充滿光明。

感恩會中，也邀請基督教芥菜種會類家庭李苑詩家長、家扶基金會新北市分事務所范淑芬督導及林口長庚醫院兒少保護中心黃文怡心理師，從照顧者、社工及醫療的角度分享，他們在照顧安置兒少上的甜蜜負荷，以及如何跨專業合作營造更友善的成長環境。

范淑芬說到，照顧安置兒少的這條路上很不容易，除了孩子們的生命韌力，更需要各個單位的協力，感謝新北市政府、合作醫療院所和機構等單位長期以來的齊心協力，一起豐潤了孩子們的生命。

「家外安置不只提供一個新的家，更是一個重新開始的機會！」社會局也製作了感恩會影片，以匯集多名照顧者及曾受照顧之兒少分享，將照顧者的熱情投入、受照顧者感恩的真情流露、社工關懷陪伴服務過程、治療師與小兒科醫師健康照護的心路歷程記錄下來，藉由影片向家外安置每一位夥伴的付出傳遞感謝，讓孩子們重新擁有屬於他們的家，有了堅強的未來、不一樣的人生。