世界棒球12強賽，中華隊於B組預賽取得分組第2晉級複賽，目前已前往日本東京，在台灣分組賽時，有縣市政府安排大螢幕轉播為中華隊加油，嘉義市卻靜悄悄，遭市議員王浩批評，今（20日） 市府宣布，已規畫在中正公園辦理戶外轉播活動，周末23日中華隊對戰日本、24日中華隊最終戰都會轉播，歡迎球迷朋友一同來為中華隊加油。

王浩表示，2023年市府曾在中正公園、棒球場前廣場，或是民間團體也曾借文化公園舉辦過相關的大型螢幕實況，鄰近縣市包含台南、高雄，雲林虎尾公所皆也有舉辦過賽事轉播，這次世界12強賽在大巨蛋如火如荼展開，屏東縣連續安排3場轉播，新北市也連續3天直播世界12強棒球賽，一起為台灣加油，嘉義市以KANO著稱的城市，市府卻無法回應廣大嘉義棒球迷與支持愛護台灣運動的朋友，深表遺憾。

市府今天表示，中華隊打進超級循環賽，即將於23日對戰強敵日本，市府特別規畫在中正公園辦理戶外轉播活動，歡迎球迷朋友穿上紅藍白應援裝一同為中華隊加油！

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是棒球運動的重要基地，象徵KANO精神的發源地，更承載著台灣棒球的歷史與榮耀，為回應球迷朋友的期待，市府特別規畫本次的戶外轉播活動，就是要與市民朋友共同響應棒球熱潮，讓大家齊聚一堂，為中華隊加油打氣！

教育處長郭添財表示，這次2024年世界棒球12強賽，中華隊創下近年來最耀眼的佳績，除了23日超級循環賽的台日大戰以外，24日（日）在中正公園也會轉播中華隊最終戰，邀市民朋友一同到戶外場地為中華隊終局之戰加油！

市府說，2024年世界棒球12強賽將於24日迎來季軍戰（上午11點）及冠軍戰（下午6點），這次轉播共2場次，將視中華隊成績決定24日的轉播節目時間，請球迷朋友密切留意「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書粉絲專頁以及嘉義市政府教育處臉書粉絲專頁。