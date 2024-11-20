於新竹某科技公司任職的人妻娜娜（化名），偷吃婚前曾追求她的同事蕭男，並經常討論性愛姿勢、表情等私密對話，還在備忘錄裡寫下「X後不理-3/16、無套內X-3/28」，遭人夫阿豪（化名）抓包後，憤而對兩人提告求償100萬元。法院審理，依侵害配偶權判處娜娜、蕭男須賠償40萬元。可上訴。

阿豪主張，他和娜娜在2017年登記結婚，共同育有1名未成年子女。他說，蕭男與妻子同為科技公司的同事，並在知悉娜娜已婚前提，卻仍發展婚外情，甚至在家中的垃圾桶、衣櫃上發現使用過的驗孕棒，但自己那段時間未與娜娜發生性行為。

另外，阿豪從娜娜的手機裡，發現她與蕭男經常探討性事感受：「是不是最近做愛模式太固定讓妳不專心了？」、「跟妳做愛都很認真好嗎？ 就妳不專心」、「像你這麼專心做愛的人」、「真的不專心很難高潮、這我騙不出來」、「每次做完，回家路上我就會回想姿勢表情聲音喘息聲」，還從手機相冊裡驚見兩人大量裸身、裹床單的親密照片，憤而對妻子及蕭男提告求償100萬元。

蕭男辯解，他與阿豪為前同事關係，並同期追求娜娜，而阿豪在和娜娜交往時就已對他們同事間的互動相當有醋意，且阿豪未經本人同意登入娜娜的手機，進而擷取、複製，已嚴重侵害隱私權。他認為，阿豪提出的證據僅可證明兩人交往過程，至於「射後不理」也非他所撰寫，強調相冊裡的親密照片全是阿豪一個人以換臉軟體製作，否認與娜娜曾發生性行為。

法院審理，勘驗三方證述、相關事證，也發現娜娜曾阿豪傳送「我會繼續維持這個家，提告的事能否到此為止了……對我來說，性跟相處是2回事。我跟他僅此那樣的關係，一起生活不見得適合」等訊息內容，顯見娜娜已對丈夫坦承婚外情及性行為，判處蕭男、娜娜二人須賠償40萬元。全案仍可上訴。