資深媒體人陳文茜先前罹患肺腺癌，還經歷敗血症與死神擦身而過，日前搭機前往美國接受細胞檢驗，當時傾吐心聲：「我不會恐懼死亡，我直視它，不苛求，但也努力地聽自己身體的聲音」，目前人在波士頓的她，稍早在臉書發文寫下：「現在人在Boston，好似我的復活記」，疑似吐露現況。

陳文茜罹病後，在諸多醫生協助下找到疾病源頭，除了進行一連串治療，像是裝人工血管、打白蛋白及各種維生素，還歷經菌血感染、腎臟急性衰竭停止使用利尿劑等，回想起來彷彿上個世紀的事，對照如今狀況，讓她慶幸表示：「現在人在Boston，好似我的復活記」，似乎暗指身體狀況好轉，接著透露接受治療時，還抽空去麻省理工學院人工智慧中心，採訪CSAIL主任Daniella Rus，她透露對方背景大有來頭，不僅當選美國國家科學院院士，近來還獲得一個獎。

陳文茜指出身體剛出現狀況時，對方曾拉著自己的手告知：「她的結拜姊姊人在德國，是全球最頂尖的質子專家，如果肺腺癌再惡化，想陪著去一趟德國」，沒料到數個月後，新冠病毒就在全球肆虐，友人也莫名被踢出彼此用來維繫情誼的通訊軟體，如今兩人再度相遇後，交流許多彼此心中想法，讓陳文茜坦言頓時忘了自己是個病人，甚至忘了來波士頓是為了看病，接著勉勵彼此：「這不是世界末日，我的病會好轉，妳會繼續走下去，找到世界的答案」。

資深媒體人陳文茜。（圖／中時資料照）

眼見陳文茜狀況似乎好轉不少，網友紛紛留言打氣：「疾病確實是旅程，跟人生一樣，就是一個過程，是好是壞不由我們決定，努力過就是好的」、「除了健康，其他的都不是什麼大事情」、「做我們能做的，其他的只能交給上蒼」。