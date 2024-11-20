亞太經合會（APEC）日前在祕魯舉行，我駐祕魯代表處峰會期間，在當地設置有TAIWAN字樣的電子廣告，遭中方人士強行斷電40分鐘，並擬強行拆除。外交部次長田中光今天表示，祕魯代表處除在第一時間向祕魯政府和廠商反映，也已提出告訴「一定要跟對方打到底」。

APEC峰會16日落幕，駐祕魯當地電視台及網路媒體報導，我駐當地代表處在利馬市區交通要道設有TAIWAN字樣的電子螢幕廣告，為了不讓大陸國家主席習近平看到，有自稱中方人士擅自將該廣告斷電40分鐘，還有17名大陸公民意圖強行拆除廣告看板。

田中光今天赴立法院外交及國防委員會報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵詢問是否真有此事，以及事情發生的經過。田中光表示，中國在各處都在為我們穿小鞋，這件事件發生後，我駐祕魯代表處第一時間就向祕魯政府和祕魯廠商提出來，中國用各種奧步，就是要讓習近平看不到台灣廣告，這些我們事前都有想到。

他說，祕魯和中國關係很好，但也不能以此方式對待我們，我們是APEC會員體，因此此事發生後，我們就向廠商來提出告訴，中方做了很多小動作，包括把電剪斷、派人照相、派人來擋，這個案子還沒完，「我們一定要跟對方打到底」，此案全世界都在看，他們這樣子作，對祕魯也沒有好處。

田中光表示，當時我們共設置一個燈箱廣告與7個T-BAR廣告，被斷電的是其中一面。林楚茵除了肯定駐祕魯代表處讓台灣的作法被世界看到外，也認為外交部必須向祕魯發出強烈抗議聲明。

她說，這是在APEC場域，我代表處的商業行為受阻，祕魯方顯然是受到中國公然施壓來矮化台灣，這是最壞示範，希望外交部有態度且處理完之後提交報告至立院外交及國防委員會。