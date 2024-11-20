新竹市近期舉辦不少城市行銷活動，但新竹市議員林彥甫質詢指出，新竹市明明有吉祥物「皮卡」卻被晾在一旁，市府反而花上千萬買國際IP（品牌形象）授權，如兒藝節的泡泡龍、萬聖節的天竺鼠車車等，明年度更編列1700萬元預算購買IP，痛批是浪費納稅錢。邱臣遠幽默回應「報告議員我沒辦法扮成天竺鼠」，引起現場哄然大笑，成為嚴肅總質詢過程中的輕鬆畫面。

市議員林彥甫指出，今年度市府城市行銷活動預算編列2700萬元，實際花費已超過3700萬元，明年預算更達到5394萬元，暴增近1倍，其中國際IP相關活動預算，竟高達1700萬元。

林彥甫舉例，市府今年辦兒藝節買泡泡龍IP，用完就消失，辦萬聖節又買天竺鼠車車，結果官員卻裝扮成七龍珠，且今年底還要花600萬元買另1個國際IP在青草湖辦活動，批評根本是把國際IP當作免洗筷，更讓人搞不清楚城市形象。

林彥甫說，新竹市明明有自己的吉祥物「皮卡」，今年市府更動用第二預備金138萬元做設計行銷，還花45萬元採購皮卡大型公仔，卻未見顯著宣傳效果，不但新竹皮卡臉書粉專貼文按讚才個位數，僅能在少數記者會上看見皮卡，根本是存在感最低的吉祥物。

林彥甫說，他不反對市府購買國際IP或自行設計IP做城市行銷，但前應該花在刀口上，如高雄市黃色小鴨一系列活動就很成功，認為市府應有更完善的策略，透過系列活動好好建立城市形象。

對此，市府城銷處表示，國際IP主要是分兩層次討論，包括超商或其他縣市最近有舉辦的寶可夢路跑等，可看出國際IP確實有為景點帶來觀光人潮的效益，另外，吉祥物確實也是城市的意象，新竹市有很多文宣品、記者會可以看到皮卡特派員的身影，感謝議員的關心，也希望未來皮卡有更多機會亮相，讓更多人認識。