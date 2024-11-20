勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，有立委詢問此次事件處理情況，「我承認我不及格」，勞動部部長何佩珊坦言，擔任勞動部長為首次進到行政部門，對龐大的文官體系陌生，原本希望與文官發展合作及友善關係，但文官體系的有陋習或有惡習來自於不曾想像的邪惡。

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

立委蘇清泉引用調查報告指出，分署長三更半夜交辦工作正常嗎？何佩珊表示，確實不正常也不應該。

何佩珊直言，文官體制與民主體制又有鴻溝及落差，社群網路媒體政治對文官體制的凌遲及剝削不遑多讓，親眼看到文官很心疼看到他們的辛苦，每天應付層出不窮的各種的質疑與謾罵，為當今文官體制的困境，希望從此次例子可以提醒大家看到的問題，並體認到如何在裡面處理做的更好。

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