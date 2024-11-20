民眾黨立院黨團黃國昌表示，卓榮泰終於表露心跡，但動作快點別再拖，民進黨也別再阻擋NCC人事案審查、搞兩手策略。（民眾黨團提供）

藍白聯手關巧門，NCC代理主委翁柏宗12月便無法繼續延任，但NCC委員也僅剩3人，恐因此停擺；行政院長卓榮泰昨表示，正緊鑼密鼓地籌劃新人選。對此，民眾黨立院黨團黃國昌表示，卓榮泰終於表露心跡，但動作快點別再拖，民進黨也別再阻擋NCC人事案審查、搞兩手策略。

黃國昌今說，《NCC組織法》修法寫得很清楚，真正被取消資格的只有代理主委翁柏宗，但卓榮泰卻連「只換翁柏宗？還是連其他人一起換？」都說不清楚。而若只需要換掉翁柏宗，為何要趁機把蔡政府提名的其他3人一起換掉？「如果想這樣做，當初就大方講。」

黃國昌提及，今年5、6月立院總質詢，卓榮泰對於是否為4位NCC委員背書，不斷支吾其詞，如今終於表露心跡。他強調，尊重卓榮泰提名權，但「動作快點，別再拖」。

黃國昌強調，要正告民進黨，別再阻擋NCC人事案審查，民進黨交通委員會召委是不會排、還是不敢排人事同意案？在揣摩卓榮泰心意嗎？民進黨別再搞兩手策略、說謊造謠在野黨擋人事案。