丹佛大軍今日前往曼菲斯踢館，雖然當家球員約基奇因為個人因素離隊缺陣，但在賈瑪莫瑞與麥克波特的領軍下122比110擊敗灰熊，替補的韋斯布魯克斯12分、10籃板、14助攻，生涯第200次大三元，續寫NBA紀錄，史上第一人。

韋斯布魯克自從2021年超越「大O」奧斯卡羅伯森，成為NBA歷史上大三元次數最多的球員，但此後他拿到大三元的次數就迅速下降，這與他從控球後衛到替補球員的轉變有關，此次他自2022-23賽季被湖人隊交易以來的第二次大三元，也是他在來到金塊之後的第一次。

韋斯布魯克此役以替補的身分上場，全場12投5中，比賽還剩1分17秒時抓下個人單場第10個籃板，成就了史上無雙的紀錄。

NBA史上與韋斯布魯克最接近的現役球員是他的金塊隊友約基奇，他目前生涯已有136次大三元表現，約基奇只需有著他先前三個賽季的表現，也就是他在222場比賽中拿下73次即可追上韋斯布魯克的腳步。

這似乎是非常可行的，因為約基奇衛冕MVP沒有放緩的跡象，他本賽季已經拿下6次大三元，並且本季場均籃板數（13.7）和助攻數（11.7）均領先全聯盟，由於個人原因連續第3場比賽缺席，也造就了韋斯布魯克的歷史之夜。