有關政治獻金法、公職人員財產申報法等未納入虛擬貨幣的規範，監察院祕書長李俊俋今（20）日在立法院答詢時同意立委沈發惠的說法，認為是很大的漏洞，需要明確規範。他指出，監察院曾分別向內政部、法務部建議，認為虛擬貨幣不得作為政治獻金，2部會原則上同意，但修法還需要較長的過程。

李俊俋今天到立法院司法及法制委員會報告監察院明年度的預算案並備質詢。民進黨立委沈發惠質詢時關切虛擬貨幣的問題，表示現行政治獻金法、公職人員財產申報法、利益衝突迴避法等，均未對虛擬貨幣有所規範，是很大的漏洞。

李俊俋指出，目前最困擾的是無法確定虛擬貨幣的價值，由於虛擬貨幣的主管機關是金管會，行政院正透過各部會了解、統整應如何管理，監察院認為應有明確規範。因為監察院目前沒辦法裁罰，也無從查起。「這是很大的漏洞。」

李俊俋表示，監察院的立場是希望不論政治獻金或財產申報，都不得納入虛擬貨幣，監察院也曾向主管機關內政部、法務部建議，對方原則上同意，但修法還需要較長的過程。