1200通勤月票於2023年7月上路後，帶動林口地區搭乘機場捷運的運量，經評估林口輕軌運量密度試算已達到優先推動的每公里3500人次門檻，因此新北捷運局辦理新北市捷運整體路網優先推動路廊的招標案，預計27日開標，徵求到服務廠商後以半年時間完成報告並提報交通部審議，地方民代則呼籲，路線規畫應考慮行經人口密集區。

捷運局表示，新北市捷運整體路網評估報告於2022年8月經交通部同意備查，不過當時機場捷運運量不足，因此機場捷運接駁的林口輕軌被列為遠期推動路線。

不過TPASS 1200通勤月票在去年7月上路後，帶動林口地區搭乘機場捷運的運量，林口輕軌的運量密度經試算後，已達優先推動的每公里3500人次的優先推動門檻，因此捷運局辦理優先路網規畫上網公告作業，預計27日開標，待徵求到服務廠商後以半年時間完成報告，明年提報交通部審議。

林口輕軌路廊初步建議路線從粉寮路、中山路、文化二路、忠孝路、文化一路、復興一路，與機場捷運A8站轉乘，並規畫保留銜接桃園長庚輕軌機制。後續待交通部同意將林口輕軌列為優先推動路線後，就可啟動可行性研究作業，路線規畫將持續依各方建議適時檢討調整。

地方議員蔡淑君認為，目前林口輕軌的初步路線沒有連接靠近林口長庚急診室的A9站，對於要到三井Outlet、東森園區與林口長庚急診室的民眾無法發揮接駁效果，建議在文化二路到忠孝路先右轉，到了文化三路再左轉，才有機會經過三井與機捷A9站。

蔡淑君強調，林口輕軌從規劃到完工，可能至少需要10年，但當務之急應解決現有的交通堵塞問題，短中期先讓林口公車路網更綿密，才能減少民眾開車的需求。