央行在9月下旬推出第七波房市信用管制措施，調整購屋貸款的寬限期與最高成數。但根據國泰金控今天（20日）最新公布的11月「國民經濟信心調查」，有近6成民眾認為未來半年房價會漲逾3％，僅有1成民眾認為房價跌幅超過3％。

國泰金最新公布的11月「國民經濟信心調查」，這次特別針對房市，調查民眾對於未來6個月居住地住宅的價格變化的預期。結果顯示，有58.4％民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3％，而有12％民眾預期房價跌幅超過3％，其中10.7％民眾預期房價跌幅介於3％～10％。不過，相較於今年4月時的調查，受到央行加重打炒房的影響，民眾對於房價下跌的預期有較半年前提升。

針對信用管制政策，對民眾買房意願的影響，調查結果也顯示，37.5％的民眾因央行的第七波信用管制，而降低買房意願，目前居住處所為自有的群體中，41.2％的民眾會因信用管制而降低買房意願，高於全體平均；而住處為承租的群體中，則有30.5％民眾會因此而降低買房意願，低於全體平均。換言之，近4成民眾因央行打炒房而降低買房意願，其中住處為自有的民眾，受影響程度較承租的民眾大。

不過，因央行10月有推出信用管制措施的豁免條款，帶動民眾買房意願11月升至-53.8，比10月的-56.2小幅提升，賣房意願10月為-11.5，至11月微揚至-11.1 。