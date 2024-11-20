第3屆世界12強棒球賽4強複賽將在21日開打，中華隊首戰將碰上委內瑞拉隊，有機會上演「中職內戰」，戴培峰在確定晉級後向富藍戈「嗆聲」要打爆「雙戈」，富藍戈也回嗆好搭檔：「來試試看啊，不是那麼簡單的。」

委內瑞拉以A組第一之姿挺進4強，陣中羅戈、富藍戈、勝騎士都是今年效力中職的洋投都在陣中，有機會對決中職隊友。

「很開心，知道要對上隊友還有中職的其他對手，覺得很興奮，這也是我第一次代表委內瑞拉，覺得很榮幸。」富藍戈在今天練球時受訪說道。

這次中華隊打出驚奇，許多平時的「短槍」變「大炮」，富藍戈說：「我有看到比賽，他是我最好的朋友、隊友，看到他打全壘打很開心。」他笑說以前都跟嗆戴培峰是沒有power的傢伙，「但他現在是有power的人了。」

對於中華隊在本次12強的表現，富藍戈並不感到意外，富藍戈說：「我並不驚訝，台灣棒球本來就很多很好的選手，像是安可他們，我相信明天比賽一定會很有趣。」