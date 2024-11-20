男星王仁甫與季芹2006年結婚，育有女兒樂樂及兒子YAYA。近日大女兒樂樂才遠赴加拿大就讀高三，如今她在社群表示，自己終於滿18歲了，同時隨文附上多張慶生時所拍的美照。

樂樂今（20）日在社群發文開心寫下：「Legally 18」。照片中，可見她放下咖啡色微捲長髮，穿著黑色低胸短洋裝，展現好身材，下身裙襬及膝的長度，讓她得以展現穠纖合度的長腿；而在她轉身後，背面大面積挖空設計，美背一覽無遺，整體造型相當有氣質，再加上餐廳昏暗的燈光、布置，顯得更加唯美且有女人味。

大女兒樂樂發文慶祝18歲生日。（圖／翻攝自樂樂IG@olivia_wang_1119）

然而，她除了與媽媽季芹在餐廳慶生外，也在限動中轉發多位好友給予她的祝福，同時也分享了家中佈置，百葉窗前掛著金色的「HAPPY BIRTHDAY」的字母旗幟，下方則擺著兩個數字「1」和「8」的粉色氣球，讓她直呼是「一回家的驚喜」。

季芹幫女兒樂樂慶生。（圖／翻攝自樂樂IG@olivia_wang_1119）

對此，許多網友見狀也紛紛留言給予生日祝福，更稱讚她：「生日快樂！變漂亮的大人了」、「樂樂好美」、「甜美的小女人，生日快樂」、「小姑娘長大了」不過當中也有人開玩笑直說：「爸爸可以接受嗎」。