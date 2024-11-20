新北市淡水警分局中山路派出所吳姓員警，今年9月12日到場處理一起民眾糾紛，張姓男子情緒激動，吳姓員警好意安撫，並攙扶張男離開現場，又協助返家，不料，張竟誤以為員警站在對方的立場，辱罵吳姓員警「你是他養的狗！」再徒手拉員警身上的裝備，士林地檢署偵結，依妨害公務罪提起公訴。

張男今年9月12日凌晨3時許，在新北市淡水與他人發生糾紛，吳姓員警等2人到場處理，張男看到制服警察到場，心中即萌生敵意，辱罵員警「你是他養的狗（台語）」經吳姓員警出言制止，希望他理性，不要激動，張男非但沒有收斂，竟更加猖狂，徒手拉扯員警隨身的無線電、密錄器，並抓傷吳的雙手。

檢察官根據密錄器的影片，認定張男對依法執行職務的員警，施以強暴，雖然吳姓員警並未提出傷害告訴，張男仍涉犯妨害公務、侮辱公務員等罪，檢方認張男一行為同時觸犯二罪，為想像競合犯，建請法院從一重論處。

★未經判決確定，應推定為無罪。