為達成淨零碳排目標，行政院規範2030年市區公車全面電動化，促使地方政府必須規畫汰換期程。而台北市電動公車汰換率約為19％、660輛，明年度北市公運處預計將再汰換644輛，不過有議員認為公運處預期過於樂觀，原因在於扣除中央與地方補助後，業者購入電動公車仍需花費480萬元，經細算後無法回本導致汰換意願低。對此公運處回應，未來將同意業者延長車輛使用年限1.5年，紓解汰換壓力。

國民黨議員詹為元指出，公車業者要將柴油公車汰換為電動公車，目前符合中央交通部與環境部補助之國產國造車廠僅4家，在選擇少的情況下，進而出現車價高居不下之狀況，現況一台電動公車售價約為950萬到1200萬元之間，而中央部會補助上限約370萬，若加裝ADAS系統可再補助150萬，因此若以均價一台車1000萬做計算，扣除補助業者若要購置電動車仍需花費480萬元。

詹為元也以台北市路線最長、收入最高的262路線公車為例，目前電動公車數量為20台，換算後平均一台公車約可獲得台北市人次補助1.89萬元，換言之，業者將燃油車汰換為電動公車，一台車480萬除上每月的人次補貼18,926元再除上12個月，得知若一輛車要回本需攤提21年左右，屆時早已超過公車汰換12年的年限。換句話說業者汰換電動公車根本就不會回本，因而導致業者無換車意願。

詹為元提到，現況12年期滿之公車汰換，規定僅能汰換為電動公車，導致許多業者因公車年限期滿，又因評估車價高昂且駕駛缺額的情況下，選擇將牌照註銷而非汰換，恐讓台北市除了面臨公車駕駛員缺額問題外，也會陷入公車減班甚至停駛的狀況。他也建請市府應及早提出相關規畫或配套，唯有提早因對才可保障市民並營造出友善的交通環境。

對此公運處表示，補貼用意是在減少公車業者購買電動公車及柴油公車間的成本差距，以提升公車業者意願，並非全額資助業者購車。且電動公車補助管道多元，公車業者可以同時申請交通部購車補貼每車370萬元（具備自駕第三級以上者可再加碼）、環境部營運補貼每車上限160萬元，以及台北市人次補貼每人次上限2.12元。

公運處強調，柴油公車屆滿使用年限後以汰換為電動公車為原則，公車業者在舊車屆滿使用年限前1年提報電動公車汰換，基於辦理車輛採購及打造所費時間，同意在確保行安前提下延長使用期限1.5年，紓解汰換進度壓力。