頭份市公所於20日上午10時舉行感謝狀致贈儀式，市長羅雪珠感謝鈺林醫藥生技有限公司的熱心回饋，並呼籲市民保持運動習慣與定期健康檢查，共同守護健康生活。鈺林醫藥生技有限公司董事長林泉宗主動聯繫市公所，捐贈2台隧道式血壓機，提供第一線工作人員及洽公民眾使用，展現企業對地方的關懷與公益精神。

有鑑於公務人員健康亮紅燈，鈺林醫藥生技有限公司董事長林泉宗先生主動聯繫苗栗縣頭份市公所，希望提供2台隧道式血壓機給予協助服務民眾的第一線工作人員及洽公民眾使用。

鈺林醫藥生技有限公司董事長林泉宗表示，羅市長在一次餐會中，提及近期公務人員心血管疾病發生的狀況，並提出設置可移動血壓機的建議。為響應此一倡議，縣府已積極推動健康監控計畫，將在各公所及民眾服務處設置45台智慧血壓機，提供公務人員及民眾免費測量。

林泉宗表示，縣府積極推動『健康苗栗』計畫，希望透過健康計畫能提供45台智慧血壓機，讓洽公的鄉親及公務人員更能掌握到自身的健康，並號召民間企業共同參與。在苗栗工業會的捐贈下，加上各公會、協會的協助，預計農曆新年前將完成設備設置。透過公私協力，期望打造一個更健康的苗栗。

頭份市長羅雪珠表示，感謝鈺林醫藥生技有限公司董事長林泉宗先生的捐贈，提供了2台攜帶型血壓機。在疫情期間，林董事長也熱心捐贈了口罩。今天捐贈的血壓機，讓鄉親來公所辦理事務時測量血壓，幫助大家關注身體健康，隨時掌握自己的血壓狀況。