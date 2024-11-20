簡志誠表示，作為電信龍頭，中華電不僅積極應對AI浪潮，更透過多項具體AI應用措施來提高效率與生產力，例如智慧客服系統和基地台節能管理，進一步提升國家整體競爭力。此外，簡志誠提到，作為「協創者」，未來AI的應用場景將非常多元，這需要與各領域的專家緊密合作，以清楚掌握各產業的痛點並克服障礙。中華電透過旗下研究院與資訊分公司，擁有多位專精於AI、雲計算及資通訊技術的專家，可以協助各領域推動AI技術的落地應用，針對產業痛點提供具體解決方案。

簡志誠進一步指出，AI應用可分為「內服」和「外用」兩方面，前者指的是中華電內部的智慧化應用，後者則是針對外部產業合作的技術支持。在內部，中華電已將AI導入智慧客服系統，顯著提升客服效率，並利用AI技術優化基地台的選址與節能管理，節省能源成本，提升運營效率；在外部，則致力於智慧醫療、智慧運輸等產業合作，結合創新技術推動產業發展。

簡志誠強調，中華電已經累積了豐富的AI應用經驗，期望以此為基礎，結合更多創新技術，進一步協助更多企業應用AI。他期盼中華電能與各界攜手，共同推動AI技術的應用，協助政府與企業更好地發揮AI的潛力。

中華電近年來積極協助企業推動數位轉型，涵蓋智慧工廠、智慧醫療等領域。簡志誠強調，中華電致力於成為「AI賦能者」，持續打造AI算力雲平台，以滿足企業在AI算力及科技平台上的需求，提供可租用的算力服務，降低企業導入AI的門檻。