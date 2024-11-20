三三會理事長林伯豐20日指出，美國總統大選由共和黨川普重回白宮，其政策核心為重振國內製造業，提高關稅減少貿易逆差。可能會對台灣產品課徵10％至20％關稅，影響台灣出口競爭力；要求台灣半導體企業將產能及研發轉移至美國，台灣高科產業的領先優勢面臨挑戰。可能要求台灣購買更多美國武器，將大幅增加我財政壓力。

三三會20日召開例會，林伯豐直言，政府應考量台灣人民生命及財產安全，購買再多的軍火，台灣也得不到安全的保障，只有釋出善意，避免類似烏克蘭的戰爭，理性的選擇「唯有和平」。

他說，美國是台灣的第二大出口市場，最大的對外投資國，美國經貿政策不只牽動台灣外銷，更攸關廠商的投資布局，對台灣經濟更有重大的影響。並提出以下建議：

1.台灣企業未來無法避免的要到美國投資，並積極進行「台美避免雙重課稅協定」、「台美雙邊貿易協定」BTA的談判。

2.協助產業多元布局，推動台灣企業在海外建立更多生產基地，降低對任何一個單一市場（美國或中國）的依賴。

3擴大研發投入，加強在半導體及新興技術（如6G、AIoT、量子計算）研發，維持台灣高科技產業在技術上自主性以及領先優勢。

4政府應考量台灣人民生命及財產安全，購買再多的軍火，台灣也得不到安全的保障，只有釋出善意，避免類似烏克蘭的戰爭，理性的選擇「唯有和平」。