勞動部北分署一名39歲公務員被爆遭分署長謝宜容職場霸凌，因此在辦公室內輕生。對此，國民黨立委羅智強在臉書開砲，「陳菊愛將、禍國殃民」。勞動部長何佩珊則強調，本周內就會進行懲處，之後就會移送檢調及監察院。對此監察院20日指出，本案為「函詢」階段，已兩度發函，請勞動部就本案相關事證、行政調查報告移交監察院處理。

監察院表示，有關勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務同仁，疑似因不堪長期遭受職場霸凌，於辦公室輕生一案，案發後，監察院即有多位監察委員表示關切並進行登記，依監察法相關規定程序辦理中。

另依照監察法第30條規定，本案正進行「函詢」階段，已兩度發函，請勞動部就本案相關事證、行政調查報告移交監察院處理。

監察院表示，經濟社會文化權利國際公約宣示人人享有安全衛生工作環境之權利，對於工作者在工作環境中應享有之人身安全與健康。針對職場霸凌部分，國家人權委員會於研析後，納入兩公約第四次國家報告獨立評估意見。