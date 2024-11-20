基隆市政府今年6月表示，編列了新台幣1600萬元預算，推動身心障礙特殊牙醫診療服務。但截至目前為止，都沒有醫院願意承接業務。議員建議市府可交由基隆市立醫院承接該項業務。基隆市長謝國樑允諾，將會與衛生局研議評估後，再做決定。

對許多身心健康的人來說，看牙科往往是必要之惡，畢竟相關器械伸進嘴裡都不是太令人愉快的事情。對身心障礙學生來說，諸如鑽牙、洗牙的聲響、刺激，都可能成為這些孩子的夢魘。

為了確保這些身心障礙學生來說，看牙往往需要診室需要裝備舒眠麻醉等專業設施。基隆市政府6月公布，在今年的追加預算中，編列了1600萬元委託醫療院所辦理，希望讓基隆身心障礙的孩子，不用遠赴台北市、新北市看診。

不過這個標案迄今卻仍然沒有醫院願意投標，有意投標的大多為牙科診所，議員鄭文婷質疑這項政策若由牙科診所承接，恐難提供身心障礙學童足夠的醫療協助。

基隆市政府衛生局長張賢政表示，首次發包時，並沒有醫院願意投標，只好放寬投標資格讓診所加入，目前仍在公告期間，衛生局仍積極和醫院溝通。

鄭文婷說，雖然市府有意將基隆市立醫院委外經營，但直屬基隆市政府的市立醫院，不僅有麻醉師，也有不同科室的醫療資源可供備援，再加上目前基隆的各綜合醫院都無意承接，她認為市醫院最適合推動該政策。

張賢政表示，若這次招標仍沒有人投標，那麼將研議輔導市立醫院符合投標資格。謝國樑也表示，感謝議員的建議，他將與衛生局溝通評估過後，做最後決定。