紅海危機未解，運價欲小不易，逼出最強貨櫃一哥，長榮（2603）股價寫下史上最高紀錄，今日盤中一度衝上241.5元；法人預期，長榮今、明兩年每股獲利（EPS）都可望超過60元，法人表示，若以0.9倍PB比推算，目標價上看265元。

年底貨載需求轉強，加上明（2025）年中國農曆年提前至1月，拉貨效益已開跑；長榮第三季單季合併營收為1,527.89億元，稅後淨利為619.13億元，年增182.60％，EPS為28.75元，累計前3季海賺5個股本。

陽明（2609）第三季單季合併營業收入為728.38億元，稅後純益283.67億元，年增率911％，EPS達8.12元；萬海（2615）第三季單季稅前淨利為234億元，歸屬母公司單季稅後淨利184.31億元，EPS也有6.57元水準，陽明、萬海前3季也賺進一個股本。

此外，川普（Donald Trump）上任後，市場擔心出現新一波美中貿易戰，為了因應驟變的國際情勢，紛紛搶運原物料，艙位需求高漲，推升近期運價。（文章未完…全文見此）

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